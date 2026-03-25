Ekonomi Paketi Görüşülecekti

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'un gündeminde, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" yer alıyordu. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin birer dakikalık beyanları ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin sunduğu önergelerin görüşülmesine geçildi.

Yoklama Talebi Birleşimi Sonlandırdı

Genel Kurul'da CHP tarafından sunulan "Dezenformasyonla mücadele kanununun gazeteciler üzerindeki baskılarının araştırılması" başlıklı önerge üzerine görüşmeler sürerken, Yeni Yol grubu yoklama talebinde bulundu. Yapılan üst üste iki oylamada da toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısı bulunamadığı gerekçesiyle birleşimi kapattı. TBMM Genel Kurulu, bir sonraki oturumunu 25 Mart Çarşamba günü gerçekleştirmek üzere çalışmalarına ara verdi.



