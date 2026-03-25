Hürmüz Boğazı'nda devam eden kriz ve İran kaynaklı gelişmeler, petrol fiyatlarını etkilerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının da oynamasına neden oldu. Dün yapılan zam sonrası bazı illerde motorin 80 lirayı aşmıştı. Ancak gece yarısından itibaren benzinde 55 kuruş, motorinde 3,72 TL indirim geldi.

Fiyatlar dağıtım şirketlerinin listelerine şu şekilde yansıdı:

ADIYAMAN

Benzin: 64,60 TL

Motorin: 76,32 TL

LPG: 30,94 TL

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 62,43 TL

Motorin: 73,98 TL

LPG: 30,49 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 62,29 TL

Motorin: 73,84 TL

LPG: 29,89 TL

ANKARA

Benzin: 63,10 TL

Motorin: 74,85 TL

LPG: 30,40 TL

İZMİR

Benzin: 63,45 TL

Motorin: 75,20 TL

LPG: 30,70 TL

Adıyaman'daki Fiyatlar Dikkat Çekiyor

Fiyatların iller arasında değişiklik gösterdiği tabloda, Adıyaman'da motorin ve benzin fiyatlarının büyükşehirlere kıyasla daha yüksek seviyede seyrettiği görülüyor. Uzmanlar, bu farkın dağıtım ve lojistik maliyetlerinden kaynaklandığını ifade ediyor.

Kaynak : PERRE