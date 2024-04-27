Adıyaman Valisi Osman Varol, Vartana Prefabrik Yaşam Alanında misafir edilen vatandaşları ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vartan Prefabrik Yaşam alanında devam eden eğitim yatırımlarını inceleyen Vali Varol, etrafını saran çocukları makam aracına davet ederek prefabrik kentin etrafını gezdirdi.

Makam aracıyla tur atan çocuklar büyük mutluluk yaşarken, Vali Varol’a teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Vali Varol daha sonra çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Yapılan çalışmalar hakkında incelemede bulunan Vali Varol,”Tüm çalışmalarımız ve gayretimiz, göz aydınlığımız, milletimizin ve ülkemizin yarınları, insanlığın umudu kıymetli çocuklarımızın mutluluğu içindir. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası kazandırmak amacıyla Vartana Prefabrik Kentte hafif çelik konstrüksiyondan yapılan ilkokul ve ortaokulu binalarını inceleyerek yapımında sona gelinen çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Eğitime ve insana yapılan her yatırımı geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak görüyor, bütün çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz.”dedi.



Kaynak : PHA