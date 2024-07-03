1 işyeri, 1 ikamet ve 7 hedef şahsa yönelik yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 5 şüpheli tutuklandı.

"Operasyonun Detayları"

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve malzemeler şu şekilde:

6 kg 666 gr SKUNK maddesi

8 parça halinde 61,42 gr Sentetik Kannabinoid maddesi

2.14 gr esrar maddesi

12 adet sentetik ecza maddesi

1,20 gr toz esrar maddesi

0,60 gr metamfetamin maddesi

3 parça halinde 1,55 gr kenevir tohumu

Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 tüp kimyasal madde

2 adet hassas terazi

"Gözaltılar ve Tutuklamalar"

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu tür operasyonların kararlılıkla süreceğini ve gençleri uyuşturucudan koruma hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız olarak devam edecektir." denildi.

Kaynak : PHA