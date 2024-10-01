Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarında makasın yine büyük olduğunu ifade ederek, patates ve kuru soğana devletin müdahale etmesi gerektiğini söyledi. İşte seçilmiş ürünlerde Eylül ayı üretici, hal, pazar ve market fiyatları...ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 249 ile havuçta görüldüğünü ifade eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, havuçtaki fiyat farkını yüzde 219,8 ile limon, yüzde 212,9 ile kuru kayısı, yüzde 212,2 ile kuru soğan ve yüzde 205,6 ile patates takip ettiğini söyledi.

Havuç 3,5 kat, limon 3,2 kat, kuru kayısı, kuru soğan ve patates 3,1 kat fazlaya satıldığını kaydeden Bayraktar, "Üreticide 7 lira 50 kuruş olan havuç 26 lira 18 kuruşa, 11lira50 kuruş olan limon 36 lira 78 kuruşa, 130 lira olan kuru kayısı 406 lira 76 kuruşa, 5 lira 60 kuruş olan kuru soğan 17 lira 48 kuruşa, 4 lira 70 kuruş olan patates 14 lira 36 kuruşa markette satıldı. Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün markette kuru incir, üreticide kabak olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette limon, üreticide yeşil soğan oldu" diye konuştu.

Eylül ayında markette 36 ürünün 23’ünde fiyat artışı, 13’ünde fiyat düşüşü görüldüğünü belirten Bayraktar, üreticide ,se 28 ürünün 12’sinde fiyat artışı olduğunu, 13’ünde ise fiyat düşüşü yaşandığını kaydetti.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 24,3 ile yeşil soğanın gördüğünü ifade eden Bayraktar, "Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 22,8 ile maydanoz, yüzde 18,2 ile marul ve kuru fasulye izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 48,6 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 31,8 ile yeşil fasulye, yüzde 20,4 ile salatalık, yüzde 20 ile sivri biber izledi" dedi.

“PATATES VE KURU SOĞANA DEVLET MÜDAHALE ETMELİ”

Yeşil soğan, maydanoz, marul ve kuru fasulyearzındakiartışlar, bu ürünlerin fiyatlarına düşüş olarak yansıdığını vurgulayan Bayraktar, odalardan edinilen bilgiye göre geçen yıl patateste yeterlilik derecesi yüzde 103,6 olarak gerçekleştiğini, bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 1,5 milyon ton fazla patates üretimi olacağı tahmin edildiğini söyledi. Geçen yıl eylül ayında patatesteüretici fiyatı ortalama 9,5 lira iken, bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında düşüşle 4,7 lira seviyesine gerilediğini belirten Bayraktar, "Üreticilerimiz patatesi 4,7 liraya satarken, tüketici marketten 3 katı fiyatına satın alıyor. Kışlık patatestedepo ve işçilik giderlerimaliyetleri daha da artırıyor. Artan maliyetler nedeniyle üreticilerimiz borçlarını ödeyememe korkusu yaşamaya başladı. Ülkemiz kuru soğan üretiminde de bir önceki yıla göre yaklaşık 200 bin ton artış olacağı tahmin ediliyor. Kuru soğan ve patates üreticilerimiz, arzda yaşanan bu artış sonucu fiyatların daha fazla düşmesi endişesini taşıyor. Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor. Devlet eliyle yapılacak patates ve kuru soğan alımlarında, üreticilere verilecek her türlü hizmette Ziraat Odaları’na da görev verilmelidir" diye konuştu.

