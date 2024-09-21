Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaparak Arolat’ı hayata döndürmeye çalışsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahnedeki Son Anları Kayda Alındı

Metin Arolat’ın kalbinin yeniden çalıştırılması için sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde Arolat’ın sahnede fenalaştıktan sonra yere yığıldığı anlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor. Olayın ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"Her Şeyi Yaptılar Ama Olmadı"

Olay anında sahnede olan Metin Arolat, bir anda fenalaşıp yere düşerek baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve Arolat’a dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ancak, kalbi bir kez daha duran sanatçı, hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat’ın sahnedeki fenalaşma anları ve sağlık ekiplerinin müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Demet Sağıroğlu: "Rejim Yapıyordu, Kalbi Kaldırmadı"

Metin Arolat’ın ölüm haberini alan ilk isimlerden biri yakın dostu şarkıcı Demet Sağıroğlu oldu. Hastaneye gelen Sağıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok yakın arkadaşımdı, özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş, kalbi kaldıramadı sanırım. Menajeri bana çok neşeli olduğunu söyledi, gülerek gitmiş. Mekânı cennet olsun, güle güle gittiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sağıroğlu, Arolat’ın kendisine son zamanlarda DM üzerinden komik mesajlar gönderdiğini ve en son şarkısını paylaştığını belirterek, duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

"Sahnede Bir Ara Kötü Olmuş, Devam Etmiş"

Demet Sağıroğlu, Metin Arolat’ın sahneye çıkmadan önce de bir rahatsızlık geçirdiğini ifade etti. Arolat’ın sahneye çıkmasının ardından kısa bir süre sonra gömleğini çıkararak dinlendiğini, ardından kendini iyi hissederek şarkı söylemeye devam ettiğini belirtti. Ancak ikinci kez sahnede fenalaşan sanatçı, tekrar yere yığılınca, sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Sağıroğlu, Arolat’ın ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalbinin yeniden durduğunu ve kurtarılamadığını söyledi.

Metin Arolat'ın Son Yolculuğu

52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat, müzik ve yönetmenlik kariyerinde birçok başarılı projeye imza atmış bir isimdi. Arolat’ın ani ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını derinden sarstı. Sanatçının cenazesiyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak : PHA