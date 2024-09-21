Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esad ile görüşmeye hazırız, cevap bekliyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareket etmeden önce havalimanında gazetecilere konuşan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Biz hazırız, karşı taraftan cevap bekliyoruz" dedi. Erdoğan, iki ülkenin Müslüman halklarına dayanarak, Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlayabileceğine inandığını ifade etti.

"İki Ülke Arasında Yeni Bir Dönem Başlayabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin olarak, Esad ile görüşmeye yönelik iradeyi ortaya koyduklarını söyledi. Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke arasında inşallah yeni bir dönem başlar diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BM Zirvesinde Kritik Başlıklar

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgiler verdi. Bu yılki zirvede "Hiç kimseyi geride bırakmamak" teması altında yapılacak genel görüşmelere katılacağını belirten Erdoğan, konuşmasında bölgede yaşanan krizlere ve küresel sistemin adil bir şekilde yeniden yapılandırılmasına dair görüşlerini paylaşacağını söyledi.

Erdoğan, konuşmasında özellikle Gazze’deki insani duruma dikkat çekeceğini belirterek, "Gazze'deki soykırım ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlar üzerinde duracağız. BM’ye bu konuda önemli görevler düşüyor. Yaklaşan kış mevsimi, Gazzeli kardeşlerimizin zorluklarını daha da ağırlaştıracak" dedi. Ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tüm bölgeyi felakete sürüklediği uyarısında bulundu.

İsrail’e Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikaları bir kez daha eleştirerek, "İsrail, bir nevi Nazi imha kamplarına çevirdiği Gazze'deki 2 milyonu aşkın insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor" dedi. Erdoğan, İsrail’in saldırılarını terör örgütü gibi gerçekleştirdiğini vurgulayarak, bu saldırıların Lübnan’a ve bölgeye yayıldığını ifade etti. Lübnanlı lider Mikati ile görüştüğünü belirten Erdoğan, Mikati'nin kendisinden yardım istediğini açıkladı.

"Türkiye, Suriye ile Normalleşmeye Hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde normalleşme adımları atmak istediğini ve bu konuda Şam yönetiminden bir yanıt beklediklerini söyledi. Erdoğan, "Suriye’deki istikrarsızlık sona ermeli. Bu süreç, Türkiye ve Suriye’nin birlikte atabileceği adımlar sayesinde hızlanabilir" diyerek, Şam yönetimine çağrıda bulundu. Suriye'deki milyonlarca mültecinin ülkelerine dönmek için beklediğini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, iki ülkenin yararına olacaktır" diye konuştu.

Biden ile Görüşme Olasılığı

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme olasılığına ilişkin sorulara ise, "Biden ile bir görüşme olup olmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Birçok dünya lideri orada olacak. Görüşmeler çerçevesinde bu da netleşir" yanıtını verdi.

BM’de Yoğun Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çok sayıda ülkenin liderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, New York’taki Türk Evi’nde mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ikili temaslarda bulunacak. Ayrıca, Amerika’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek olan Erdoğan, düşünce kuruluşları temsilcileri ve Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Sonuç: Türkiye Suriye ile Normalleşme Yolunda

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Esad ile görüşme iradesini ortaya koyan Erdoğan, bu konuda Şam’dan gelecek yanıtı beklediklerini belirtti. Türkiye'nin, bölgesel barış ve istikrar için Suriye ile yakınlaşma politikasına olan ilgisi, önümüzdeki süreçte hem Suriye'deki mültecilerin durumu hem de bölgedeki güvenlik meseleleri açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak : PHA