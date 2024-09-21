"50 Gönüllü Doğa İçin El Ele Verdi"

Etkinliğe yaklaşık 50 öğrenci, gençlik spor gönüllüsü ve belediye çalışanı katıldı. Ali Dağı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasında katılımcılar, mesire alanındaki çöpleri topladı. Bu etkinlik, Adıyaman genelinde çevre bilincini artırmaya yönelik düzenlenen kampanyaların bir parçası olarak dikkat çekti.

Belediye Temizlik Müdürü: "Canla Başla Çalışıyoruz"

Temizlik çalışmalarını yöneten Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, şehir genelinde temizliği sağlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Batur, "Adıyaman’ımızın temiz ve yaşanabilir bir şehir olması için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Bu tür gönüllü etkinlikler, çevre bilincinin artması ve doğamızın korunması açısından büyük önem taşıyor. Katılım sağlayan tüm gönüllülere ve gençlerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Gençlerden Yoğun Katılım

Gençlik Merkezi gönüllüsü Özgür Uyanık ise gençlerin bu tür çevre temizlik etkinliklerine katılmasının önemine vurgu yaptı. Uyanık, "Ali Dağı Mesire Alanı gibi doğal alanlarımızı temiz tutmak ve korumak hepimizin görevi. Bugün bu etkinliği düzenlememize vesile olan Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye ve temizlik ekibine teşekkür ediyorum. Gençlerimizle birlikte doğamıza sahip çıkacağız," diye konuştu.

Çevre Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlikler Sürecek

Adıyaman Belediyesi, çevre bilincini artırmak için benzer etkinliklere devam edeceğini ve gönüllülerin katılımını teşvik edeceğini belirtti. Dünya Temizlik Günü kapsamında yapılan bu etkinlik, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir doğa için farkındalık yaratma çabalarının bir örneği olarak öne çıktı.

Kaynak : PHA