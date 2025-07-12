Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılmak üzere geldiği Kocaeli’de gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AK Parti, MHP ve DEM bu yolu birlikte yürüme kararı aldı” sözlerine sert tepki gösteren Özdağ, bu ittifakın ne yapacağını bildiklerini ve buna karşı dimdik duracaklarını söyledi.



'Zafer Partililer olarak Atatürk çizgisinde yürümeye devam edeceğiz'

Ekonomik kriz ve toplumsal baskılara dikkat çeken Özdağ, konuşmasına şu sözlerle başladı:



“Bu ülke işgal altındayken ordusu terhis edilmiş, silahlarına el konulmuşken, Mustafa Kemal arabası bozulunca yürüyerek yola devam etti. Biz de Zafer Partililer olarak, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak, Türk milletinin büyük zaferine olan inancımızı kaybetmeden yürüyeceğiz.”



'Bu ittifakın karşısında duracağım'

Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde Özdağ şu ifadeleri kullandı:



“Buraya gelirken AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledim. Erdoğan, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ittifakını ilan etti. Bu ittifakla birlikte önümüzdeki günlerde neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz. Biz, ne yapacaklarını çok iyi biliyoruz. Yapmaya başladıklarında Türk milleti de görecek. Size söz veriyorum; tek başıma kalsam dahi, sonuna kadar bu ittifakın yapacaklarının karşısında duracağım. Ama tek kalmayacağımı da biliyorum. Vatansever AK Partililer ve MHP’liler de bizim yanımızda olacak.”



'Türk milletinin birliğine el sürdürmeyeceğiz'

Zafer Partisi lideri, Türkiye'nin birliğine ve üniter yapısına kasteden her türlü adıma karşı mücadele edeceklerini vurguladı:



“Bu mücadeleyle Türkiye'nin birliğine el sürdürmeyeceğiz. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Aziz Atatürk'ün söylediği gibi; 'umutsuz durum yoktur, umutsuz adam vardır'. Biz umutsuz değiliz. Geleceğe umutla bakıyoruz.”



'Bu bir sömürü düzenidir'

Ekonomik adaletsizliklere değinen Özdağ, 77 milyon vatandaşın açlık sınırının altında yaşadığını, buna karşın küçük bir zümrenin lüks içinde hayat sürdüğünü belirtti:



“Bugün 77 milyon insanımız 26 bin liranın altında gelirle yaşamaya çalışıyor. Emekli kıyma alamazken, gençler işsizken bir avuç rantiye beş yıldızlı otellerde bir haftaya bir milyon lira ödüyor. Bu bir sömürü düzenidir.”



'Üretim ve teknolojiye dayalı büyüme hedefliyoruz'

Zafer Partisi’nin mevcut zenginliği paylaşmak yerine üretimi ve yerli teknolojiyi artırmayı hedeflediğini vurgulayan Özdağ:



“Biz, mevcut zenginliği nasıl artırırız diye düşünen kadrolarız. Sanayide ve yerli teknolojide büyük bir atılım dönemine girmek zorundayız. Türkiye yüzyılının paryası değil, öncü ülkesi olmalı.”



'Sığınmacıları ülkelerine geri yollayacağız'

Göç politikaları konusunda da sert mesajlar veren Özdağ, Türkiye’deki sığınmacıların ülkelerine hukuk çerçevesinde geri gönderileceğini söyledi:



“Suriyelileri de Afganları da Türkiye'nin dostları olarak ülkelerine geri yollayacağız. İran-İsrail geriliminde MOSSAD ajanlarının çoğu Afgan çıktı. İran bile vatandaşlık verdiği 500 bin kişiyi sınır dışı ediyor. Biz bu hataya düşmeyeceğiz. İstikrar adaları oluşturarak geri dönüşü sağlayacağız.”

Kaynak : PHA