Halen Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ için savcılık, söz konusu suçtan dolayı 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediyor. İddianamede Özdağ’ın çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamaların, kamu barışını tehdit edici nitelikte olduğu öne sürülüyor.

Tutukluluğu 3. Ayına Girdi

Ümit Özdağ, daha önce yapılan açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Özdağ’ın tutukluluğu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları süreçle ilgili farklı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Davanın ilk duruşmasında, hem iddianamenin esasına ilişkin değerlendirme yapılması hem de Özdağ’ın savunmasının alınması bekleniyor.

Kaynak : PHA