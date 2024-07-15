UMFED Adıyaman İl Başkanı Cebrail Erdil 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesajında; “Milletimizin bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla doludur. Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihindeki karanlık gecede başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Başkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, güvenlik güçlerimiz ve necip milletimiz, darbecilere karşı onurlu ve güçlü duruş sergileyerek, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmışlardır. Tehditler ve bombalama şeklinde sergilenen şiddet, Türk Milletinin çelikten iradesini kıramamış ve darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Yaşanan süreçte ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Adıyaman'da da değerli hemşehrilerimiz, siyasi partilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere tüm dinamiklerimiz, hain darbe girişiminin öğrenildiği ilk andan itibaren ortaya koyduğu irade ile birlik ve beraberlik ruhunun bütün sorunların üzerinden gelmek için en önemli güç kaynağı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. 15 Temmuz ve sonrasında tüm dünyanın gıpta ile izlediği muazzam bir sınav veren milletimiz, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza, gururla hatırlayacakları ve bir daha yaşanmaması için de büyük dersler alacakları son derece kıymetli bir tecrübe bırakmıştır. Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladığımız bugün vesilesiyle; istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA