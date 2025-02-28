Açıklamasında Adıyaman Belediyesinin konteyner kentte kalan depremzede vatandaşların yaşadığı sorunlara kayıtsız kaldığını ifade başkan Kablan yapılan kamuoyu açıklamalarının da çeşitli algılarla, yalanlarla dolu beyanlar olduğunu vurguladı.

Başkan Kablan şu ifadelere yer verdi:

“Uzun süredir su kesintilerinden ötürü büyük mağduriyetler yaşayan depremzede vatandaşlarımızın su kesintilerinin nedenini açıklamak yerine suçlayıcı bir tutum sergileyerek konteyner kentte kalan vatandaşlarımıza vermesi gereken hizmeti çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak başka kurumları sorumlu tutması tam bir sorumsuzluk örneğidir. Mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek yerine diğer kurumlarımızı hedef alması CHP siyasetinde alışkın olduğumuz bir tavır. Ancak Adıyaman kamuoyu yaşananları gayet iyi tahlil etmekte. Konteyner kentte kalan vatandaşlarımıza belediyenin ‘konteyner kentin kendilerine bağlı olmadığını şikayetlerinizi AFAD’a iletin’ tarzındaki tutumu, depremzedelerimize yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Belediye Başkanını sorumlu olmaya ve sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Tüm prosedürleriyle, konteyner kente bağlanan şehir su şebekesi elbette belediye sorumluluğundadır. Yeri geldiğinde konteyner kentlere giderek şov yapmasını bilenlerin, olumsuzluklar ve mağduriyetler karşısında ‘yetki alanımız değil’ gerekçelerinin arkasına sığınması oldukça düşündürücü. Zira şehir merkezinde yollar toz, toprak, çamur içerisinde iken, şehrin en ücra köşelerinde bulunan villalara beton asfalt yapılmasını belediye sorumluluğu altında diyerek savunma yapan Belediye Başkanının şehrin hemen yanı başında bulunan konteyner kent için ‘sorumluluğumuz değildir’ açıklamasını hangi vicdanla, hangi izanla anlatılabiliriz. Konteyner kentte yaşayan hemşehrilerimizin sosyal medyaya düşen tepkileri sonrası bir açıklama yayımlayan Adıyaman Belediyesinin yine algı oyunlarıyla su arızasının şebekelerden kaynaklanmadığını, hidrofor arızasına dayandırması sonrası ise AFAD ekiplerinin titizlikle yaptıkları incelemelerde böyle bir arızanın söz konusu olmadığı tespitiyle çok açık bir şekilde görülüyor ki; yayımlanan bu açıklama da kamuoyunu tatmin etmemiştir. Aksine tüm olup bitenlere baktığımız zaman bu açıklamayı bizler işgüzarlık olarak görüyoruz. Belediye başkanı, özellikle konteyner kentlerde kalan hemşehrilerimizin memnuniyetini önceleyen çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin varlık sebebi; ayrımcılığa gitmeden ve mağduriyete mahal vermeden vatandaşa hizmet etmektir.”

Kaynak : PHA