Başkan Tutdere’den Berlin Başkonsolosluğu’na Ziyaret

Ziyaretin ilk durağında TDU Başkanı Remzi Kaplan ile bir araya gelen Başkan Tutdere, daha sonra Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı’yı ziyaret etti. Görüşmede, Adıyaman’ın deprem sonrası yaşadığı zorluklar ve yürütülen yeniden inşa süreci değerlendirildi. Tutdere, başkonsolosla yaptığı görüşmede ayrıca kentin kültürel miras ve doğal zenginliklerine dikkat çekerek, Adıyaman’ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik iş birliği fırsatlarını gündeme taşıdı.

Alman Parlamentosunda Adıyaman Gündemi

Başkan Tutdere, Berlin temasları kapsamında Almanya Federal Meclisi Üyesi ve SPD Milletvekili Hakan Demir ile Berlin Eyalet Parlamentosu CDU Milletvekili Dr. Ersin Nas’ı da ziyaret etti. Görüşmelerde, Adıyaman’a yönelik dayanışma mesajları öne çıktı ve Almanya’da yaşayan Türk toplumunun bu süreçte üstlenebileceği roller konuşuldu.

Adıyamanlı İş İnsanlarıyla Dayanışma Buluşması

TDU tarafından Berlin’de düzenlenen buluşmada, yurtdışında yaşayan Adıyamanlı iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Tutdere, deprem sonrası yürütülen projeleri ve ihtiyaçları katılımcılarla paylaştı. Özellikle barınma, altyapı, eğitim ve sosyal destek alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Tutdere, yurtdışındaki hemşehrilerine destek çağrısında bulundu. Görüşmelerde itfaiye araçları temini, çocuklara yönelik sosyal alanlar ve eğitim projeleri gibi alanlarda olumlu geri dönüşler alındı.

"Karanlıktan Sonra" Belgeseli Berlin’de Gösterildi

Programın önemli etkinliklerinden biri de, 04.17 Belgesel Atölyesi tarafından hazırlanan ve 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’da yaşanan yıkımı ve toplumsal dayanışmayı konu alan “Karanlıktan Sonra” belgeselinin gösterimi oldu. Etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Başkan Tutdere: “Bu Dayanışma Umudumuzu Büyütüyor”

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere şu ifadeleri kullandı:

“Türk-Alman İş Adamları Derneği’nin davetiyle Berlin’de hemşehrilerimizle kucaklaştık; Adıyaman’a destek vermek isteyen dostlarımızla kurduğumuz temaslar bizlere umut verdi. Özellikle yurtdışında yaşayan Adıyamanlı iş insanlarımızın kentimize olan bağlılıklarını ve destek vaatlerini görmek büyük bir gurur kaynağı oldu. İtfaiye araçlarından sosyal projelere kadar birçok konuda olumlu sözler aldık. Bu birliktelik Adıyaman’ımızı yeniden ayağa kaldırma mücadelemize güç katıyor. Tüm destekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA