“Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz”

“Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın En Güzel Örneği Bayramlardır”

Başkan Kablan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim,

Bayramlar; kardeşliğin, dayanışmanın ve birlik ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği mübarek zamanlardır.

Bu anlamlı günlerde, gönüllerimizi birleştirerek, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz.”

“Gece Gündüz Demeden Adıyaman İçin Çalışıyoruz”

Kablan, açıklamasının devamında AK Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarına değinerek şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletçe gösterdiğimiz birlik ve beraberlik, yarınlara olan inancımızı daha da pekiştiriyor.

Bizler de AK Parti teşkilatları olarak, Adıyaman’ımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.”

“Bayramın Huzur ve Bereket Getirmesini Diliyorum”

Bayramın tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Kablan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum.

Kurban Bayramımız mübarek olsun.”

Kaynak : PHA