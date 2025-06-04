Kablan: “Adıyaman’da birlikte hareket ederek daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz”

Heyette Parti Teşkilatının Üst Kadroları Yer Aldı

Ziyaretlerde İl Başkanı Kablan’a, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve İl Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında siyasi partilerle samimi bir diyalog zemini kuruldu, bayramlaşma temennisinde bulunuldu.

Siyaset Üstü Mesaj: “Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, siyasi farklılıkların ötesinde bir birliktelik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bu ziyaretler sadece siyasi nezaket değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da bir göstergesidir. Adıyaman’da birlikte hareket ederek, daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”

Kentte Olumlu Yankı Uyandırdı

AK Parti heyetinin gerçekleştirdiği bu temaslar, Adıyaman kamuoyunda geniş yankı buldu. Kentteki siyasi atmosferde pozitif bir hava oluşturan ziyaretler, toplumun farklı kesimleri tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA