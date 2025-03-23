Başkan Tutdere, yaptığı konuşmada tüm yurttaşları demokrasiye sahip çıkmaya davet ederek, “Bugün 23 Mart ‘Demokrasi Şöleni’ için Adıyaman il teşkilatımızın sandıkları kurduğu Can Düğün Salonundayız. Bütün Cumhuriyet Halk Partili üyeleri ve Türkiye’de demokrasiye inanan bütün hemşehrilerimizi bugün bu demokrasi şölenine bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“En büyük güç millettir, halktır”

Oyların yalnızca bir tercih olmadığını, aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin geleceği için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bugün burada ülkemiz için, çocuklarımız için ve geleceğimiz için, hep beraber hukuka, demokrasiye sahip çıkacağız. Kullanacağımız oylarımızla birlikte ülkemizin yarınları için, hukuk adına, demokrasi adına önemli bir adımı birlikte atmış olacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu desteklerimizi sandıkta irademizi göstererek açıklayacağız. Herkes şunu bilsin ki; en büyük güç millettir, halktır. Halkın iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur.“

Kaynak : PHA