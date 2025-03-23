Yerel Ekonomiye Destek: NG Göksu PVC Firması

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde faaliyet gösteren NG Göksu PVC Firması, şu anda 36 kişiye iş imkânı sunuyor. İnterpen ile yapılan bayilik anlaşması sayesinde, istihdam olanaklarının artacağı ve Adıyaman’ın yeniden inşa sürecinde daha kaliteli ürünlerin inşaat sektörüne kazandırılacağı belirtildi.

“Adıyaman’ın Yeniden İnşasına Katkı Sağlayacağız”

Bayilik anlaşmasında konuşan NG Göksu PVC Firması sahibi Necmettin Göksu, Türkiye’nin en önemli PVC markası İnterpen ürünlerini Adıyamanlılarla buluşturmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Göksu, anlaşmanın Adıyaman ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek, “Adıyaman’ın yeniden inşası sürecinde yerli ve milli, aynı zamanda daha kaliteli ürünlerle inşaat sektörüne destek sunacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İnterpen’den Göksu’ya Destek Mesajı

İnterpen Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Karslıoğlu, anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, Adıyaman’ın toparlanma sürecinde Necmettin Göksu gibi genç ve yetenekli bir müteşebbise markalarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karslıoğlu, Adıyaman’a bu süreçte katkı sunmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, işbirliğinin uzun vadede başarılı sonuçlar getireceğine inandıklarını ifade etti.

Adıyaman’da İstihdam Artacak

İnterpen ile yapılan bayilik anlaşmasının, Adıyaman’daki istihdam olanaklarını artırması ve şehrin yeniden yapılanma sürecine olumlu katkılar sunması bekleniyor. Yerel ekonomiyi canlandırmak adına yapılan bu işbirliği, hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırarak bölge halkına umut vermeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA