Tutdere, dar gelirli ailelere sunulacak toplu sünnet hizmetinin Sağlık İl Müdürlüğü'nün bilgisi ve Park Hastanesi'nin katkılarıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başkan Tutdere, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Tutdere, "Göreve geldiğimizden bu yana sosyal hizmetlerimizle yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. 12 Ağustos'tan itibaren, dar gelirli ailelerimizin 7-12 yaş aralığındaki erkek çocuklarının sünnetlerini doktorlarımızın desteğiyle gerçekleştireceğiz," dedi.

"Toplu Sünnet Şöleni Düzenlenecek"

Başkan Tutdere, sünnet hizmetinin yanı sıra çocuklar için bir 'sünnet şöleni' düzenleneceğini de açıkladı. Bu etkinlikle, çocukların bu özel gününün daha da anlamlı hale getirileceğini ifade eden Tutdere, "Çocuklarımızla birlikte bu süreci bir şölenle taçlandıracağız," dedi.

"Kayıtlar Başlıyor"

Sünnet hizmetinden faydalanmak isteyen aileler için kayıtların 12 Ağustos’tan itibaren belediye başkanlığında alınmaya başlanacağını belirten Tutdere, mahalle muhtarları ile işbirliği yapılarak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edileceğini duyurdu. Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak, deprem yaşamış bir kentin belediyesi olarak, çocuklarımıza bu hizmeti sunuyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Adıyaman'a hizmet etmek, bizler için büyük bir onurdur," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA