12 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'da Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan "Yalnız Değilsin Adıyaman" temalı konser, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak.

"Ali Ayşe'yi Seviyor" şarkısıyla tanınan Ali Kınık, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'a gelerek depremzedelere destek olmuştu. Aradan geçen bir buçuk yılın ardından sanatçı, bu kez İlyas Öztürk ile birlikte Adıyaman'da moral motivasyon konseri verecek.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Yalnız Değilsin Adıyaman" sloganıyla düzenlenen bu etkinliğin özellikle gençlere yönelik olduğunu belirtti. Ertürk, "Kentimizin imar ve inşası kadar, moral ve motivasyon organizasyonlarının da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimizi yaşadıkları travmadan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Deprem döneminde yanımızda olan sanatçılarımıza şimdi de verdikleri destek için teşekkür ederiz," dedi.

Kaynak : PHA