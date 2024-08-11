Tarsus’ta artık gelenek haline gelen ve bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan ‘Uluslararası Tarsus Festivali’nin hazırlıkları başladı. Tarsus’un her sokağını şenlik alanına çeviren ve günlerce süren etkinlikler ile birbirinden ünlü sanatçıları kentin eşsiz tarihi sokaklarında ve binalarında yurttaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, on binlerce insanın katılımı ile görsel şölene dönüşecek olan festival için start verdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus’a Değerler Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında düzenlenen toplantıya; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Büyükşehir Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, üyeler ile STK ve esnaf odalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ‘3. Uluslararası Tarsus Festivali’nin teması ve içeriği ile ilgili görüş ve öneriler aktarıldı. Yapılacak toplantılar ile festivalin programı netleştirilerek festivalin programı kamuoyuyla paylaşılacak.