Etkinlikte konuşan Balıbay, 6 Şubat depremlerinin ardından mesire alanında oluşan bakım ve onarım ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Karapınar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Balıbay, halk lokması etkinliği sırasında yaptığı konuşmada, "Bir halk lokmasında buluştuk. Muhtarlık vesilesiyle bir hayır lokması düzenledik ve halkımızı, milletimizi Yaylakonak, İncekoz, Gürlevik mevkisinde topladık" dedi. Balıbay, etkinlik vesilesiyle bölgedeki sorunlara da dikkat çekti.

"Yetkililerden Yardımcı Olmalarını İstiyoruz"

Balıbay, Gürlevik mesire alanına ulaşımın zorluğuna vurgu yaparak, "Buraya gelirken yolların ne kadar bozuk olduğunu görüyoruz. Ulaşım açısından gerçekten çok sorun yaşanıyor. Ayrıca Gürlevik mevkii depremden ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Suyuyla meşhur olan Gürlevik, şu an içler acısı bir halde. Depremde dağdan gelen kayalar mesire alanına zarar vermiş durumda. Bu konuyu yetkililere bildirdik ve bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Baro Başkanın'ndan Yetkililere Çağrı"

Etkinliğe katılan Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, yaptığı konuşmada Karapınar Muhtarı Abdurrahman Balıbay'a teşekkür ederek, "Kıymetli dostumuzun vermiş olduğu hayır lokması için teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Kendisi, mahallenin sorunlarının çözümü noktasında emek harcayacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Doğan, Gürlevik mesire alanındaki eksikliklere de dikkat çekti: "Yaylakonak Belediyesi'ne bağlı bu mesire alanı, Mehmet Karahan amcamızın bir yatırımıdır. Ancak maalesef eksiklerimiz var. Özellikle yol çok sıkıntılı, gelirken giderken ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu yolun bir an önce yapılması gerekiyor. Mesire alanında da yıpranmalar var, bu eksikliklerin giderilmesi şart. Gürlevik’in suyunun tadına henüz bakmamış olan hemşehrilerimizin buraya gelmesini tavsiye ediyorum."

Doğan, ayrıca Gürlevik’te yaşanan su sıkıntısı konusunda yetkilileri göreve davet etti.

Deprem Sonrası Sosyalleşme Alanlarında Sorunlar

6 Şubat depremlerinden sonra Adıyamanlı vatandaşların sosyalleşmek için buluştuğu mesire alanlarının bakımsızlığı ve tehlike arz eden yolları, bölge halkı için önemli bir sorun haline geldi. Muhtar Balıbay ve Baro Başkanı Doğan'ın çağrıları, bu alanların yeniden canlandırılması ve güvenli hale getirilmesi için yetkililerin acil müdahalesine işaret etti.

Kaynak : PHA