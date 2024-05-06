AK Partili Adıyaman eski Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç zamanında projelendirilen ve şehrin tamamına yakınının eleştirdiği, çevresinde 7 cami olmasına karşın, kentin ihtiyacı olan meydan projesinin bir cami projesine dönüştürüldüğü ‘Adıyaman Kent Meydanı’ harcanan para, seçime iki hafta kala yapılan ihale ve seçimden bir gün sonra imzalanan sözleşme ile Türkiye gündemine oturdu

AK Parti’den CHP’ye geçen Adıyaman Belediyesi’nde 14 Mart’ta, seçime iki hafta kala, Adıyaman Kent Meydanı içerisinde yapılan caminin ince inşaatı, kaplama ve süsleme işleri için ihaleye çıkıldı. İhaleye iki teklif verildiği ve Hüsamettin Peker İnşaat-Payitaht ortaklığının bu ihaleyi kazandığı iddia edildi.

İhale sözleşmesinin 31 Mart yerel seçimlerinden bir gün sonra, 1 Nisan’da imzalanması nedeniyle, bir usulsüzlük olup olmadığı merak edilirken, yeni seçilen yönetime bu sözleşmenin bırakılmamış olması eleştirilere neden oldu.

Adıyaman’da 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Belediye Başkanı olan CHP’li Abdurrahman Tutdere mazbatasını 3 Nisan’da aldı. CHP’li Tutdere mazbatasını almadan iki gün önce bir caminin ince inşaatı için şirketlerle sözleşme imzalanması hem Adıyamanlılar arasında hem de yeni yönetimce etik bulunmadı.

İhaleye çıkılan işin maliyetinde de usulsüzlük yaşandığı iddiaları yüksek sesle dillendirilirken, İhale için 45 milyon TL’lik yaklaşık maliyet belirlenmesine rağmen bu tutarın aşılarak, 49 milyon 663 bin TL’ye sözleşme imzalandığı bildirildi. Üç ayda tamamlanması öngörülen bu iş için ihaleyi alan firmaların kasasına 50 milyon liraya yakın para gireceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, ulusal basına da yansıyan ihale ve maliyete ilişkin olarak, “Adıyaman Kent Meydanı’ndaki Cami’miz ile ilgili bir ihale yapılmış. Seçim sürecinde yapılmış, sözleşme de 1 Nisan da yapılmış ve gerçekten Adıyaman Belediyesi için yüksek bir bütçe. Keşke bize bırakılsaydı.” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin, Adıyaman Kent Meydanı’ndaki caminin seçimden bir gün sonra imzalanan sözleşmesi hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Burada tek bir firma katılmış. Burada, bu sözleşme imzalanmış. Biz belediye olarak tabi ki, artık bundan geri çekilme şansımız hukuken de yok ama keşke bize bırakılsaydı. Keşke bu işler yeni yönetime bırakılsaydı. Belki daha doğru olacaktı. Bugün Türkiye’nin gündemine böyle bir konuyla Adıyaman’ın gelmiş olmasında üzüntü duydum ama artık yapılmış, biz tabi burada bir usulsüzlük, bir hukuksuzluk varsa bakacağız, inceleyeceğiz. Yoksa da artık ihalenin bir şekilde gerçekleşmesi için biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Firma’nın da üzerine düşenleri yapması için gereken denetimlerimizi, gerekli çalışmalarımızı yapacağız.

“Yeni bir Kent Meydanı”

Biz, 2 Mayıs’taki meclisimizde, kentin yeniden ihyası konusunda bir komisyon da kurduk. Burada mimarlardan, üniversite profesörlerden, hocalardan kentin yeni mimari yapısı ile ilgili ne yapabileceğimiz ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bu komisyonumuz da çalışacak, bilim insanlarını getireceğiz. Burada, tabi ki, Kent Meydanı’nın mutlaka olması gerekiyor. Bu kentin nefes alanları kent meydanlarıdır. Burada biz de çalışacağız, sanırım çevre şehircilik bakanlığının da bir çalışması olacak her ne kadar bu konuda bize bilgilendirme yapılmasa da bizlerin edindiği bilgi, özellikle kütüphane çevresine eski belediye binamızın yanında bir kent meydanı da orada tasarlanıyor. Biz hem orada yapılacak çalışmaları hem kendi belediyemiz bünyesinde bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağız. Şehrimizi gerçekten güzel, her şeyiyle Adıyaman’ımıza yakışacak bir kent meydanına mutlaka kavuşturacağız. Halkımız, çocuklarımız, gençlerimiz orada rahat bir nefes alacak.”

Kaynak : PHA