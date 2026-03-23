Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ramazan ayında sosyal yardımlardan eğitim burslarına, aşevlerinden gönül coğrafyasına uzanan geniş kapsamlı faaliyetleriyle binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. Paylaşma geleneğini yaşatan Genel Müdürlük, Mart ayı boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında milyonlarca öğün iftar yemeği ve nakdi yardım sağladı.

İhtiyaç sahiplerine ve öğrencilere nakdi destek

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mart ayında toplam 6 bin 816 kişiye muhtaç aylığı ödemesi yaptı. Bu kapsamda 3 bin 515 yetim/öksüz çocuk ile 3 bin 301 engelli vatandaşa kişi başı 9 bin 89,11 TL destek verildi. Eğitim yardımları ise şu şekilde gerçekleşti:





Ortaöğrenim: 40 bin öğrenciye 1750 TL,



Yükseköğrenim: 9 bin öğrenciye 4 bin TL,



Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Bin öğrenciye 4 bin TL,



Hafızlık Eğitimi: 3 bin 240 öğrenciye kişi başı 4 bin TL.



Türkiye genelinde gıda ve sıcak yemek seferberliği

Hane bazlı yardımlarda 75 bin 870 aileye kuru gıda kolisi ulaştırılırken, sosyal yardımlaşma vakıflarıyla yapılan iş birliği sonucunda 50 binden fazla haneye ek gıda desteği verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Tokat’taki imaretlerde günlük 7 bin 500 kişiye sıcak yemek sunularak ailelerin adreslerine teslim edildi.

Gönül coğrafyasında iftar sofraları

Vakıf geleneği sınırları aşarak 6 ülkede 15 farklı noktaya taşındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Suriye’ye toplam 44 TIR gıda yardımı gönderildi.

Ramazan boyunca Türkiye’nin 81 ilinde kurulan iftar sofralarında günlük yaklaşık 100 bin, toplamda ise 3 milyon öğün yemek ikram edildi. Yurt dışında ise Gazze başta olmak üzere (günlük 10 bin kişilik) toplam 13 şehirde günlük 12 bin 270 kişi aynı sofrada buluştu.

Bayram sevinci ve manevi programlar

Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye’deki 26 bin yetim ve öksüz çocuğa kişi başı 5 bin TL değerinde bayramlık desteği sağlandı. Kuzey Makedonya’da ise 110 çocuğa 100 avro tutarında yardım yapıldı. 16 Mart 2026’daki Kadir Gecesi’nde 81 ilde düzenlenen programlarda 145 bin 500 vatandaşa sıcak salep ikram edildi.

