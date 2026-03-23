Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat

Çelik, “22 Mart Dünya Su Günü” münasebetiyle yaptığı açıklamada son birkaç yılda iklim

değişikliklerinden kaynaklanan kuraklık ve yağışlardaki azalmanın tarımsal üretimi tehdit ettiğini ve

mevcut su rezervlerinde artış olmamasına rağmen sulanan tarım alanların artması nedeniyle tarımsal

sulamada sıkıntılar yaşanmaya başladığını söyledi.

Genel Başkan Çelik, kuraklığın yoğun olarak hissedildiği bazı illerde su tüketimi yüksek olan ürünlerin

yetiştirildiğine dikkat çekerek “Yerüstü su kaynakları çok yetersiz olduğu için sulamada kullanılan

suyun %80’inden fazlası yeraltı kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu durum hem su kalitesinin

düşmesine hem de su miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemler

alınmazsa, yakın bir zamanda yeraltı su kaynaklarının tamamen tükenme riski bulunmaktadır.

Dolayısıyla ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınıp, ruhsatlı ruhsatsız tüm kuyulara sayaç takılması

sağlanmalıdır. Ayrıca ruhsatsız su kuyusu açanlara ve sondaj yapanlara caydırıcı cezalar

uygulanmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Sulu tarım yapılan alanlarda vahşi sulama yöntemlerinin kullanıldığına işaret eden Çelik “Vahşi sulama

önümüzdeki yıllar için toprak varlığımızı tehdit etmekte olup, toprağın verimli kısımlarının akarsulara

karışması ve taşınmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla üreticilerimizin vahşi sulama yönteminden

modern sulama sistemlere geçişini hızlandıracak ve oluşacak olan maliyetlerini karşılama anlamında

DSİ tarafından projeler, şartlı desteklemeler ve teşvikler hayata geçirilmelidir.” dedi.

Diğer yandan bazı illerde sulama kanallarının büyük bir kısmının tahrip olması nedeniyle sulu tarım

yapılamadığını belirten Çelik, tahrip olmuş mevcut kanallar ile yeni yapılacak kanallar yerine kapalı

sulama sistemlerinin kurulması durumunda sulama randımanı, ürün verimliliği ve ürün çeşitliliğinin

artacağını ayrıca yem bitkileri üretim alanının genişleyecek olması nedeniyle kaliteli kaba yem

ihtiyacının azalacağını ve üretim sezonu içerisinde ikinci ürün elde etme şansının yükseleceğini

kaydetti.

Çelik, değişen iklim şartlarına çiftçilerin adaptasyonunun sağlanması için kuraklığa ve susuzluğa

dayanıklı geliştirilen ve geliştirilecek olan çeşitlerin ekimini yaygınlaştırmanın gereğine vurgu yaparak

“Özellikle iklim kaymalarından kaynaklı ekim ve dikim tarihlerinin güncellenerek bu konuda çiftçiler

eğitilmelidir. Ekili ve dikili ürünlerin su ihtiyacına göre su kotası sistemi getirilmelidir. Bunun yanında

çiftçilerin ürettiği ürüne göre sulama programı oluşturularak bu programa uymaları için gerekli

önlemler ve tedbirler alınmalıdır.” dedi.

Öte yandan mevcutta bulunan ve kullanılamayan su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için

DSİ tarafından gerçekleştirilen toplulaştırma çalışmalarının sulama projeleriyle birlikte yürütülmesinin

doğru bir yaklaşım olacağını ifade eden Çelik, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından sulamanın

elektrik enerjisiyle yapıldığı bölgelerde Güneş Enerji Sistemleri Kurularak (GES) enerji maliyetlerinin

düşürülebileceğini ayrıca su kullanım hizmet bedellerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini

sözlerine ekledi.