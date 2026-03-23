Hazırlanan içeriklerle minik öğrencilerin ormanların hayati önemini kavramaları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedefleniyor.

Doğa bilinci oyun ve deneylerle aşılanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğretmenlerin hem sınıf içinde hem de açık hava öğrenme ortamlarında uygulayabileceği bütünleşik etkinlik örnekleri takvimde yer alıyor. Çocukların gözlem yapma, keşfetme ve doğayla doğrudan etkileşim kurma becerilerini desteklemeyi amaçlayan program; oyun, deney, şiir, şarkı, tekerleme, parmak oyunu ve yaratıcı drama gibi çok yönlü yöntemleri kapsıyor.

Öğrenme süreci okul dışına taşınıyor

Etkinlik takviminin dikkat çeken noktaları şu şekilde sıralandı:



Keşif Çalışmaları: Çocukların doğayı yerinde gözlemleyebilecekleri saha uygulamaları yapılacak.



Tohumdan Ağaca: Öğrenciler, bir tohumun ağaca dönüşme sürecini deneyimleme fırsatı bulacak.



Somutlaştırılan Deneyler: Ormanların doğaya ve ekosisteme katkıları basit deneylerle somut hale getirilecek.



Aile Katılımı: Uygulamalar okul dışına taşınarak, ailelerin de sürece dahil olması ve çocukların doğayla kurduğu bağın güçlendirilmesi sağlanacak.



Sürdürülebilir ve doğa dostu yaklaşım

Çok yönlü bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, etkinliklerde doğal ve tekrar kullanılabilir materyallerin tercih edilmesine özen gösterdi. Bu sayede çocukların doğayı tanıyan, koruyan ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.



HABER KAYNAK: ANKARA /TEKHA