Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları alanındaki yükselişinin sürdüğünü belirterek, 2025 yılında yerli patent başvurularının bir önceki yıla oranla yüzde 12 artarak 11 bin 394’e ulaştığını açıkladı. Bakan Kacır, patent tescil sayılarının ise yüzde 10 artışla 3 bin 738 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Ar-Ge merkezleri inovasyonun lokomotifi oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patent ve faydalı model başvurularında zirvede yer alan firmaları tebrik eden Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:



"2025 yılı patent ve faydalı model başvurularında ilk sıralarda olan firmalarımızı kutluyorum. Fikri mülkiyet başvurularında yükselişimiz devam ediyor. 2025'te bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularımız yüzde 12 artışla 11 bin 394’e, patent tescil sayılarımız yüzde 10 artışla 3 bin 738’e ulaştı. Ar-Ge merkezlerimiz yerli patent ve faydalı model başvurularının yüzde 30’unu, üniversitelerimiz yüzde 15’ini, teknoparklarımız yüzde 6’sını gerçekleştirdi. Bilgisayar teknolojileri ve dijital ağ sistemlerindeki başvuru sayıları, yüksek teknoloji alanlarında dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda patentlerimiz bize güç katıyor."

Başvuruların %30'u Ar-Ge merkezlerinden

Bakanlıktan paylaşılan verilere göre, 2025 yılında yerli patent ve faydalı model başvurularında yüzde 30 pay ile Ar-Ge merkezleri liderliğini korudu. Ar-Ge merkezlerini sırasıyla şu kurumlar takip etti:





Diğer özel sektör firmaları: %16



Üniversiteler: %15



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar): %6



Geri kalan başvurular ise bireysel kullanıcılar ve diğer kurumlar tarafından yapıldı.

Teknoloji odaklı istikrarlı büyüme

Türkiye’nin yerli patent başvuruları son üç yılda yukarı yönlü bir grafik çizdi. 2023’te 8 bin 663 olan başvuru sayısı, 2024’te 10 bin 186’ya, 2025’te ise 11 bin 394’e yükseldi. Teknoloji alanlarına göre dağılımda; bilgisayar teknolojileri, dijital ağ sistemleri ile ulaşım ve taşımacılık sektörleri ön plana çıkarak Türkiye’nin dijital dönüşüm hızını gözler önüne serdi.

Milli Teknoloji Hamlesi ile küresel rekabet

Uzmanlar, patent sayılarındaki artışı sadece niceliksel bir yükseliş değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir dönüşüm olarak değerlendiriyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda; sağlıktan savunmaya, sanayiden uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi hedefleniyor.

HABER: KAYNAK/ANKARA / TEKHA