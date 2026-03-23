Tek Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdurrahim Solmaz, Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan ve hayatını kaybeden personeller için taziye mesajı yayımladı. Solmaz, yaşanan acı olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Şehitler Anıldı

Yayımlanan mesajda, kazada şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri İsmail Enes Can ve Süleyman Cemre Kahraman’a Allah’tan rahmet dilendi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulunuldu.

“Milletimizin Başı Sağ Olsun”

Abdurrahim Solmaz mesajında, “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri İsmail Enes Can ve Süleyman Cemre Kahraman’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda Derin Üzüntü Oluştu

Katar’da yaşanan helikopter kazası Türkiye genelinde derin üzüntüye neden olurken, birçok kurum ve yetkili isim de yayımladıkları mesajlarla taziye dileklerini iletti. Görevleri başında hayatını kaybeden isimler için yapılan paylaşımlar, acının geniş kesimler tarafından paylaşıldığını ortaya koydu.

Birlik ve Dayanışma Mesajları Verildi

Yaşanan elim kazanın ardından toplumun farklı kesimlerinden gelen mesajlarda birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Vatandaşlar da çeşitli platformlarda yaptıkları paylaşımlarla hayatını kaybedenler için rahmet, aileleri için sabır dileklerinde bulundu.

HABER KAYNAK: KATAR / TEKHA