Başlık: Bakan Fidan Bölge Ülkeleriyle Diplomasi Trafiği Yürüttü

Bakan Fidan; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Bölgesel Barış İçin Kritik Temaslar Gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın mevkidaşları ve Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ana gündem maddesini bölgedeki çatışmalar oluşturdu. Görüşmelerde, "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.