Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), dünya ülkeleri için 21 Mart gününü “Dünya Ormancılık Günü” olarak ilan ettiğini anımsatarak, ormanların başta ekonomik olmak üzere sayısız faydaları olan doğal kaynaklar olduğunu ve iklim değişikliklerine karşı da en önemli silah konumunda olduğunu söyledi.

Genel Başkan Çelik, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike ve tehditlerden birisi olduğuna dikkat çekerek “Ormanlar iklim krizleri ile mücadelenin en güçlü silahlarından biridir. Türkiye’nin 23 milyon hektarlık orman varlığı, yıllık milyonlarca ton karbonu tutarak sera gazı etkisini azaltmakta, sıcaklık artışlarını dengelemekte ve ekstrem hava olaylarının etkilerini hafifletmektedir. Ancak, ormansızlaşma, yangınlar, kaçak kesimler ve plansız kentleşme, bu doğal kalkanımızı tehdit etmektedir. Son yıllarda artan orman yangınları ve kuraklık, iklim krizinin ormanlarımız üzerindeki yıkıcı etkisini açıkça gözler önüne sermektedir. “ifadelerinde bulundu.