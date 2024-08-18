Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma döneminde yapılacak. Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde derslere girecek öğretmenlere yönelik üç gün sürecek teorik ve uygulamalı eğitimler verecek. Ayrıca, diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenler için de eğitimler düzenlenecek. Eğitimler, branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar halinde planlanacak.

Yöneticiler için ortak metin incelemesi

Genelgeye göre, tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metn’ini incelemeleri sağlanacak. Yöneticilere yönelik eğitimlerde, modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda bilgilendirme ve müzakereler yapılacak. Bu eğitimler, 1 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

Öğretim programları ve ders kitapları

Genelgede, zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı doğrultusunda öğretim programları ve ders kitaplarının etkin ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesi için planlamalar yapılması gerektiği vurgulandı. Temel kabuller, öğrenme kanıtları, disiplinler arası ilişkiler ve farklılaştırma uygulamaları dikkate alınarak yapılan planlamalar, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde uygulanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) hazırlanacak ve uygulanacak. Okul temelli planlama kapsamında, sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme gibi program dışı etkinliklere de yer verilecek.

Ölçme ve Değerlendirme faaliyetleri

Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra, öğrenme eksiklikleri ve eğilimlerine ilişkin veri oluşturacak şekilde ölçme ve değerlendirme faaliyetleri planlanacak. Sınıf içi ölçme uygulamaları, bilgi ve beceri bütünlüğünü ölçecek şekilde eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanıp uygulanacak.

Edebi eserler ve film analizi

İlkokul ve ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, her dönem iki eser okunacak ve bir eleştirel film analizi yapılacak. Eserlerin seçiminde telif hakları ve kişisel verilerin korunması hususlarına özen gösterilecek, öğrencilerin okudukları ve izledikleri eserlerin içeriği değerlendirilerek performans notu olarak dikkate alınacak.

Bu genelgeyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, eğitim sisteminde köklü değişimlere ve öğrenci gelişiminde bütüncül yaklaşımlara zemin hazırlayacağı vurgulanıyor.

Kaynak : PHA