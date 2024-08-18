Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin kışkırtıcı paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirtti. Yerlikaya, bu paylaşımların milletin acısını ve kaygısını suistimal etmeye yönelik olduğunu vurgulayarak, "Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla ilgili Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, bu tür girişimlerde bulunanların adalete teslim edileceğini açıkladı.

Kaynak : PHA