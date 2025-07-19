Cumhuriyet Halk Partimizin önceki Genel Başkanlarından, gazeteci ve siyasetçi Sn. Altan Öymen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiamıza başsağlığı diliyorum.

Sn.Altan Öymen, Türk siyasetinde ve basın hayatında iz bırakan saygın bir isimdi. Demokratik değerleri, basın özgürlüğünü ve hukuk devletini daima savundu.

Gazeteci kimliğiyle:

Yıllarca gazetecilik yaptı, Türkiye’nin siyasi tarihine tanıklık etti, objektif duruşuyla kamuoyunu aydınlattı. Basın özgürlüğü mücadelesinin öncülerindendi.

Siyasetçi kimliğiyle:

#CHP milletvekili ve genel başkan olarak görev aldığı dönemde, partiyi ilkelerine bağlı şekilde temsil etti.

Demokratikleşme, sosyal adalet ve laiklik konularında tavizsiz bir duruş sergiledi.

Sn.Altan Öymen, sakin ama kararlı üslubuyla siyasette nezaketin ve aklın sesi oldu. Geride bilgiyle, ilkeyle, erdemle dolu bir miras bıraktı. Adalet yürüyüşünden bir kare.

Kendisini saygıyla anıyorum.