Türk Kızılay Kahta Şubesi tarafından Kahta’daki ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği verildi. Kahta Kaymakamlığı bahçesinde verilen yemeğin iki gün süreceği ve Cumartesi günü de devam edileceği ifade edildi.

Programda konuşan Türk Kızılay Kahta Şubesi Başkanı Tevfik Sivil, “Ramazan hem yakınlaşma hem de dayanışma ayıdır. Bugün bu sofraları bereketlendiren bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. 156 yıldır Kızılay'ımız bu sofraları hep kurmuştur ve bundan sonra da kurmaya inşallah devam edecektir. Ramazanın bereketi ülkemize, milletimize hayırlar getirdiği gibi buralardan gelen bereketler de 21 ülkede kardeşlerimizin sofralarına gidiyor. Gazze'de kardeşlerimizin sofralarına gidiyor. Myanmar’da kardeşlerimizin, Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin sofralarına gidiyor ve dünyanın birçok ülkesinde mazlum coğrafyalarda bu bereket yayılıyor. İnşallah bu bereketi yaşatalım. Hep beraber Kızılay'ımızla birlikte nice sofralar kuralım inşallah.

Kahta’daki iki günlük programımızın ilkini gerçekleştirdik. İftar programımız 06 Nisan 2024 Cumartesi günü de aynı yerde devam edecektir. Tüm halkımız davetlidir” dedi.



Kaynak : PHA