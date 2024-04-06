Adıyaman’da 47 yıl sonra CHP'nin zaferiyle sonuçlanan Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından, CHP'li meclis üyeleri ve İl Genel Meclisi üyeleri Adıyaman Adliyesi'nde düzenlenen bir törenle mazbatalarını teslim aldılar.

Tören sonrası yapılan açıklamalarda, meclis üyeleri Adıyaman’ın sorunlarını bildiklerini ve bütün projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade ettiler.

Adıyaman İl Genel Meclisi Üyesi İmam Bekçi, Adıyaman’da Belediye Başkanı olarak Abdurrahman Tutdere’yi başkan seçtiklerini ve Adıyaman'ın sorunlarını bildiklerini belirterek, birlik ve beraberlik içinde Adıyaman’a hizmet etme kararlılıklarını dile getirdi.

Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Mimar Ece Tuncay, başarının disiplinli çalışma ve koordineli ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, tüm projelerin gerçekleştirilmesi için araştırmalar yaptıklarını ve gereken görüşmeleri sağladıklarını söyledi.

Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Avukat Burcu Tekin Cömert, Adıyaman’a bahar geldiğini belirterek, Adıyaman’ı yeniden inşa edeceklerini ve tüm halkı mutlu edeceklerini ifade etti. Cömert, özellikle kadınlar ve çocuklarla daha fazla iç içe olacaklarını ve onların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getirdi.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Nusret Söylemez, Adıyaman halkının verdiği sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, başkanları Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman’daki sorunları çözeceklerini ve halkın güvenini boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Harita Mühendisi Ufuk Bayır ise seçim zaferini başkanları Abdurrahman Tutdere önderliğinde güçlü bir meclisle kazandıklarını belirterek, kentin yeniden inşası için çalışacaklarını ve halkın beklentilerini karşılayacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA (perre haber ajansı)

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