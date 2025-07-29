Türk-İş’e bağlı sendikalar, kamu kurumlarında çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleri sürecinde anlaşmaya varılamaması üzerine greve gitme kararı aldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara'daki Genel Merkez’de yaptığı açıklamada, “Grev bizim için bir amaç değil, araçtır. Ancak 210 gün geçti, sabır taşı çatladı. Artık sesimizi duymayanlara grevle sesleneceğiz” dedi.



İlk grev cuma günü Eti Maden’de başlayacak

Grev kararının ilk adımı, cuma günü Eti Maden’e bağlı iş yerlerinde uygulanacak. Atalay, Kırka, Bandırma, Bigadiç ve Hisarcık’ta görev yapan yaklaşık 2 bin 600 işçiden 2 bin 100’ünün greve çıkacağını açıkladı. Ardından cumartesi günü Zonguldak Maden-İş Sendikası’nın MTA da dâhil olmak üzere greve başlayacağını belirtti.



Atalay, “Mart ayında Demiryol-İş grev ilanını açıkladı, bugün Yol-İş 486 iş yerinde grev ilanı astı. Yarın Devlet Su İşleri, ardından Gençlik ve Spor, Maliye ve üniversiteler de açıklamalar yapacak. 8 Ağustos’a kadar birçok kurumda grev kararları açıklanacak. On gün içinde tüm sendikalar ilanlarını asacak ve uygulamaya geçecek” bilgisini verdi.



“Geçen hafta Eyüp, dün Ramazan sordu, ama sözleşmeyi göremediler”

Konuşmasında duygusal ifadelere de yer veren Atalay, işçilerin sözleşme beklentisi içinde hayatlarını kaybettiğini hatırlatarak, “Geçen hafta Eskişehirli Eyüp kardeşimiz, 'Sözleşme ne zaman bitecek?' diye sordu. Eyüp sözleşmeyi göremedi. Dün itfaiye eri Ramazan aynı şeyi sordu, o da göremedi. Buna sebep olanlar bunun hesabını versin” dedi.



“210 gün geçti, dayanma gücümüz kalmadı”

Kamu işçilerinin ocak ayından bu yana sözleşme beklediğini, ancak bugüne kadar hiçbir somut teklifin sunulmadığını belirten Atalay, sürecin uzamasının işçilerin dayanma gücünü aşındırdığını söyledi:



“Resmî bir teklif yok. Bize verilen duyumlar gerçekleşen enflasyon oranının dahi düşünülmediği yönünde. Geçen yıl 9 Temmuz’dan beri sözleşme ve vergi yükü nedeniyle zor durumdayız. Mitingler, eylemler yaptık. Artık tahammül sınırındayız. Çarşamba günü bu salonda greve çıkacak işçilerle birlikte kamuoyuna açıklama yapacağız.”



“Bu meseleyi bürokratlarla değil, ülkeyi yönetenlerle çözeriz”

Ergün Atalay, taleplerin muhatabının atanmışlar değil, siyasi karar vericiler olduğunu vurguladı. Atalay şöyle konuştu:



“Biz bu meseleyi atanmışlarla, bürokratlarla çözemeyiz, ülkeyi idare edenlerle çözeriz. Gemi yapıyoruz, uçak yapıyoruz, yerin altına inip can veriyoruz. Savunma sanayi, enerji, ulaştırma gibi alanlarda gece gündüz çalışan kamu işçilerinin emeği görmezden gelinmemeli.”



“Emekliyi, asgari ücretliyi bize karşı kullanmayın”

Türk-İş Genel Başkanı, kamuoyunda oluşan “işçi çok maaş alıyor” algısına da tepki gösterdi. Atalay, “Bizi emekliyle, asgari ücretliyle tokuşturmaya kalkarsanız bu işin altından kalkamazsınız. Bu yol çıkmaz bir yoldur. Bu kimseye huzur vermez” dedi.



Bakanlar Kurulu’na çağrı: Bugün açıklama yapılmalı

Ergün Atalay, grev sürecinin geri dönülemez bir aşamaya geldiğini ifade ederek, Bakanlar Kurulu’na seslendi:



“Bugün Bakanlar Kurulu var. Sayın Bakan çıksın, kamuoyuna açıklama yapsın. Çarşamba günü son gün. O gün duymanız gerekeni duyarsınız. Ondan sonra süreç işler, biz de işimize bakarız.”



Türk-İş: Makul, mantıklı, barışçıl bir talebimiz var

Açıklamanın sonunda hükümete bir kez daha diyalog çağrısı yapan Atalay, “Bizim talebimiz haklı, makul ve barışçıldır. Grev, işçinin anayasal hakkıdır ama biz hep masada çözümden yana olduk. Ne yazık ki sesimizi duymuyorlar. Şimdi grevle seslenme zamanı” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA