Türk Tabipleri Birliği, Gazze’de aylardır devam eden savaşın neden olduğu insani yıkıma karşı uluslararası tıp kuruluşlarını ve Birleşmiş Milletler’i harekete geçmeye çağırdı. Dünya Tabipleri Birliği (WMA) ile Birleşmiş Milletler’e bağlı ilgili kurumlara gönderilen mektuplarda, Gazze’de acil olarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının koşulsuz olarak açılması ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı.



İsrail ve ABD destekli kuruluşa tepki: Yardım BM’ye devredilmeli

TTB’nin çağrısında dikkat çeken başlıklardan biri, insani yardım sürecinde İsrail ve ABD destekli “Gazze Humanitarian Foundation” adlı kuruluşun devre dışı bırakılması talebi oldu. Yardım organizasyonunun Birleşmiş Milletler’in ilgili kurumlarına verilmesi gerektiğini belirten TTB, mevcut yapıların güvenlik ve tarafsızlık açısından yetersiz kaldığını savundu.



TTB: Cenevre Sözleşmeleri uygulanmalı, sağlıkçılar serbest bırakılmalı

Türk Tabipleri Birliği’nin WMA ve BM’ye sunduğu belgelerde şu talepler öne çıktı:



Kalıcı ve derhâl ateşkesin sağlanması,



Gazze’ye insani yardımların koşulsuz şekilde ulaştırılması için koridor açılması,



Yardım organizasyonlarının İsrail ve ABD destekli yapılardan alınarak BM’ye devredilmesi,



Cenevre Sözleşmeleri’ne mutlak uyum sağlanması,



Tıbbi yansızlık ilkesinin korunması,



Gözaltında tutulan tüm sağlık çalışanlarının serbest bırakılması,



Gazze’deki hastaların başka ülkelere tıbbi tahliyesinin güvence altına alınması.



Savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine karşı tutum talebi

TTB ayrıca, Gazze’de yardım sırasında bekleyen sivillere İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıların savaş suçu niteliği taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, “İnsanların açlıktan, susuzluktan ve tıbbi malzeme yokluğundan hayatını kaybettiği bir ortamda sağlık çalışanlarına ve yardım konvoylarına saldırmak açıkça uluslararası hukukun ihlalidir” denildi.



Bu kapsamda Dünya Tabipleri Birliği’ne, İsrail hükümeti ve İsrail Tabipleri Birliği’ne yönelik açık çağrıda bulunulması önerildi. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu’nda Gazze’deki insan hakları ihlallerine karşı güçlü ve bağlayıcı kararlar alınması talep edildi.



Ekim ayında Portekiz’de gündeme alınacak

Türk Tabipleri Birliği’nin önerdiği metin, Dünya Tabipleri Birliği’nin ilgili komisyonu tarafından teknik olarak uygun bulundu. Metin, WMA’nın Ekim ayında Portekiz’de gerçekleştireceği Genel Kurul toplantısında resmi gündem maddesi olarak ele alınacak.



Görüşmelerde metnin, Dünya Tabipleri Birliği’nin genel politika belgesi hâline getirilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.



TTB: Sessizlik, savaş suçlarına ortaklıktır

TTB yetkilileri, uluslararası tıp camiasının Gazze’de yaşananlara karşı daha net, kararlı ve görünür bir tutum alması gerektiğini vurgulayarak, “Sessizlik, savaş suçlarına ortaklık anlamına gelir. Meslektaşlarımız gözaltında, hastaneler bombalanıyor. Bu bir sağlık hakkı ve insanlık krizi meselesidir” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA