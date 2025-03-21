Son olarak Afganistan’ın Cevizcan, Mezar-ı Şerif ve Şibirgan bölgelerinde gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında, yüzlerce aileye gıda ve erzak kolileri dağıtıldı. Yetim, hasta ve engelli ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, hayırseverlerin emanet ettiği fitre, zekat ve sadakalar teslim edildi.

Ayrıca, maddi imkânsızlıklar nedeniyle katarakt ameliyatı olamayan 65 kişiye ücretsiz katarakt ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatlar, birçok insanın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Ramazan ayı öncesinde ise yetim çocuklara bayramlık kıyafetler dağıtıldı ve binlerce insanın katıldığı iftar sofraları kuruldu. Bu iftar sofraları, sadece bir öğün değil, birlik ve dayanışmanın simgesi oldu.

Engelli çocuklar için özel olarak temin edilen tekerlekli sandalyeler dağıtıldı. Bu sandalyeler, özellikle annelerin yükünü hafiflettiği için en çok onları mutlu etti. Ayrıca, Afganistan’da zor şartlar altında yaşayan kadınların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 100’den fazla anneye hayırseverlerimizin zekâtları eşit bir şekilde dağıtıldı. Kadınların, kendi ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için bu yardımları bizzat kullanmalarını istedik.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Afganistan’da yaşanan insani kriz, her geçen gün derinleşiyor. Bizler, bu zorlu koşullar altında yaşayan insanlara ulaşmak, onların yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle, binlerce insana gıda, sağlık ve giysi yardımı ulaştırdık. Özellikle katarakt ameliyatlarıyla insanların yeniden görmesini sağlamak, bizi çok mutlu etti. Ramazan ayında kurduğumuz iftar sofraları ise halkın bir araya gelip kaynaşmasına vesile oldu.

Engelli çocuklarımıza dağıttığımız tekerlekli sandalyeler, annelerin yükünü hafifletti ve onları umutlandırdı. Kadınlar, Afganistan’da daha zor şartlar altında yaşıyor. Bu nedenle, 100’den fazla anneye zekat yardımlarını ulaştırarak, kendi ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. Yardımlarımızda hiçbir zaman bölge, dil, din veya mezhep ayrımı yapmaksızın, insanlığın yararına faaliyetlerde bulunuyoruz. Amacımız, iyiliği yaymak ve hiçbir ihtiyaç sahibini yalnız bırakmamak.”

Help Yetim heyeti, Afganistan’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra, yardım faaliyetlerine devam etmek üzere Özbekistan ve Kazakistan’a geçti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)