“Newroz Coşkusunu Tüm Halkımızla Kutlayacağız”

Hüseyin Coşkun, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“2025 yılı Newroz’unun ülkemizde ve Ortadoğu’da barışa ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, barış umudunun yeşerdiği bu günlerde Newroz coşkusunu bir başka heyecanla kutluyoruz. Newroz ateşini daha büyük harlayıp Newroz coşkumuzu tüm halkımızla beraber kutlayacağız. Tüm halkımızın Newroz Bayramı kutlu olsun.”

Barış ve Kardeşlik Vurgusu

DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Hüseyin Coşkun, Newroz’un barış ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek, bu anlamlı günü halklarla birlikte coşku içerisinde kutlamanın önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA