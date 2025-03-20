“Nevruz, Türk Dünyasının Ortak Kültürel Mirasıdır”

Zeynel Karadağ, Nevruz Bayramı’nın sadece baharın gelişini değil, aynı zamanda barış, birlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesini simgelediğini belirtti. Karadağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Dünyası için büyük bir anlam taşıyan Nevruz Bayramı, yüzyıllardır Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan ortak bir kültürel mirastır. Nevruz, doğanın yeniden uyanışını, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesini temsil etmektedir. Bu kutlu gün, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirerek geleceğe umutla bakmamıza vesile olmaktadır.”

“Nevruz’un Ruhuyla Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendirmeliyiz”

Nevruz’un, Türk Dünyası için tarihi ve kültürel açıdan özel bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

“Nevruz, yalnızca mevsimlerin değişimini değil, aynı zamanda insanlık için yenilenmeyi ve kardeşçe bir arada yaşamayı simgelemektedir. Turan Devletleri Teşkilatı olarak, Türk Dünyası’nın ortak değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı bayramın, tüm kardeş halklarımız için barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

“Birlik ve Beraberlik İçinde Geleceğe Yürümeliyiz”

Zeynel Karadağ, mesajının sonunda, Türk Dünyası’nın ortak değerleri etrafında birleşmesi gerektiğini belirtti.

“Nevruz’un coşkusuyla birliğimizi pekiştirmeli, köklü kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için daha fazla gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle, tüm Türk Dünyası’nın ve milletimizin Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, barış, huzur ve refah dolu yarınlar diliyorum.”

Kaynak : PHA