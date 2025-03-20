Uzman Ekipten Diş Sağlığı Kontrolleri

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’in talimatıyla başlatılan tarama çalışmasına, Diş Hekimliği Fakültesi’nin akademisyenlerinden oluşan uzman bir ekip katıldı. Ekip, merkezde bulunan bireylerin ağız ve diş sağlığı kontrollerini gerçekleştirerek gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen taramada, sağlıklı bir ağız yapısının genel sağlık üzerindeki etkileri konusunda da farkındalık oluşturuldu.

Prof. Dr. Mehmet Keleş: “Toplum Yararına Projeler Üretmeye Devam Ediyoruz”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, topluma yönelik sağlık hizmetleri sunmanın üniversitenin sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Üniversitemiz, yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda topluma yönelik sağlık hizmetleriyle de sorumluluk üstlenmektedir. Diş Hekimliği Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum.”

Toplum Sağlığına Katkı Sağlayan Proje

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin K7 Günışığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirdiği bu çalışma, hem ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirme sağladı hem de toplum sağlığına katkı sunacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Üniversitenin bu tür sağlık tarama projelerine ilerleyen dönemde de devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA