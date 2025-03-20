46 Kişi ve 5 Araç Sorgulandı
Gerçekleştirilen Narko Alan Uygulaması kapsamında, 46 şahıs ve 5 araç sorgulandı. Operasyonun devamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi bulunan şahıslar takibe alındı.
Şahısların İkametlerinde Yapılan Aramalar
Operasyon kapsamında O.G, M.T ve E.T isimli şahısların evlerine yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.
Ele Geçirilen Malzemeler:
52,06 Gram Metamfetamin
24,8 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) – Şeffaf poşetler içerisinde bulundu.
1 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı
2 Adet Sigara İçerisinde Bonzai Karışımı
1 Adet Çalışır Vaziyette Hassas Terazi
3 Rulo Alüminyum Folyo ve Çok Sayıda Şeffaf Kilitli Poşet
1 Adet Makas ve Kare Şeklinde Kesilmiş Alüminyum Folyo Parçası (Uyuşturucu madde satışına hazır hale getirilmesinde kullanıldığı değerlendirildi)
2 Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı
M.T Tutuklandı
Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. M.T isimli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Kaynak : PHA