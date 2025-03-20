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Operasyon kapsamında O.G, M.T ve E.T isimli şahısların evlerine yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Şahısların İkametlerinde Yapılan Aramalar

Gerçekleştirilen Narko Alan Uygulaması kapsamında, 46 şahıs ve 5 araç sorgulandı. Operasyonun devamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi bulunan şahıslar takibe alındı.

46 Kişi ve 5 Araç Sorgulandı

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