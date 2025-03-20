21 Mart’ta Mitingler Düzenlenecek

CHP tarafından il başkanlıklarına gönderilen yazıda, 21 Mart Cuma günü saat 20.30’da 14 büyükşehir belediyesi ve 21 ilde mitinglerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Yazıda, mitinglerin sadece CHP’nin belediye başkanlığı yaptığı illerle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda partinin belediye başkanlığı bulunmadığı kentlerde de imkanlar ölçüsünde büyük merkez ilçelerde ve uygun miting alanlarında yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Mitinglere Yoğun Katılım Bekleniyor

CHP’nin yaptığı çağrıda, belediye başkanları, partililer ve örgütlerin hep birlikte miting yapması planlanıyor. Her ilde mitinglerin tek bir noktada yapılacağı belirtildi.

Mitinglerin Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararına tepki olarak düzenleneceği ve demokrasi, hukuk ve adalet taleplerinin yüksek sesle dile getirileceği belirtildi.

Kaynak : PHA