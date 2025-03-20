Protesto Gösterisine Geniş Katılım

Adıyaman’da gerçekleşen protesto gösterisine; CHP İl Başkanı Engin Doğan, DEM Parti İl Başkanı Hüseyin Coşkun, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Tırpan ve Ufuk Bayır, KESK Bileşenleri, Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve birçok sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı. Ayrıca, CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal ve diğer ilçe örgütleri de destek verdi.

Protesto gösterisi, Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilirken, platform adına açıklamayı Tabip Odası ve Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş yaptı.

Dr. Erdoğan Altunbaş: "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!"

Dr. Erdoğan Altunbaş, yaptığı konuşmada ülkenin karanlık bir süreçten geçtiğini belirterek, iktidarın baskı, gözaltı ve tutuklama furyasıyla toplumu sindirmeye çalıştığını öne sürdü. Altunbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke olarak çok karanlık bir süreçten geçiyoruz. Siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sanatçılara, sendikacılara kadar demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan tüm kesimleri hedefine koyan baskı, gözaltı, tutuklama furyası gittikçe şiddetleniyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma sürecine dikkat çeken Altunbaş, bunun bir tesadüf olmadığını, yıllardır süregelen bir baskı politikasının sonucu olduğunu savundu.

“İmamoğlu’na Yapılanlar, Üçüncü Dünya Ülkelerinde Bile Görülmeyecek Uygulamalar”

İmamoğlu'nun evinin onlarca TOMA ile çevrilmesi, yolların kapatılması, İstanbul Valiliği'nin kentte eylemleri yasaklaması ve sosyal medya erişiminin sınırlandırılması gibi uygulamaların otoriter yönetim anlayışının göstergesi olduğunu belirten Altunbaş, şöyle konuştu:

“23 yıldır iktidarda olanlar ülkeyi öyle bir hale getirdi ki her güne yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir şafak baskını ile uyanır hale geldik.”

“Yoksulluk, Adaletsizlik ve Hukuksuzluk Düzeni Kurulmaya Çalışılıyor”

Altunbaş, mevcut iktidarın hedefinin toplumu sindirmek olduğunu savunarak şu açıklamalarda bulundu:

“Geldiğimiz noktada mevcut otoriter sisteme itiraz eden, kendisine biçilen 'iktidarın gönüllü kulu olma' rolüne karşı çıkan herkes bu garabet düzenin hedefi haline getirilmektedir. Halkı ve emekçileri nefessiz bırakacaklarını, iradelerini kıracaklarını, mevcut düzene razı edeceklerini sanıyorlar.”

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının siyasi bir operasyon olduğunu öne süren Altunbaş, toplumun bu baskı düzenine karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

“Tek Çıkış Yolu Dayanışma ve Mücadeledir”

Altunbaş, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“Bugün hukuksuzluktan, sömürüden, baskı ve şiddet politikalarından beslenenlere karşı tek çıkış yolu; ülkemizin eşit, özgür, barıştan yana demokratik yarınları için dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltmekten geçmektedir. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Protesto gösterisine katılanlar, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. Toplantı, demokrasi ve adalet taleplerinin vurgulandığı açıklamalarla sona erdi.

Kaynak : PHA