New York'ta düzenlenen iftar programına, Türk-Amerikan toplumunun önde gelen isimleri yoğun bir katılım gösterdi. Programda ayrıca, NY Cumhuriyet Okulu Müdürü Tülay Taşkent, Azerbaijan Amerikan Kültür Derneği Başkanı Nadia Sherif, NY Atatürk Okulu Müdürü Ayça Ergişi, Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, Trabzonspor USA Derneği Başkanı Ekrem Aydın gibi önemli topluluk liderleri ve temsilcileri de yer aldı.

Ayrıca Rochester Türk Cemiyeti Başkanı Nihat Selçuk, eski TADF Başkanı Atilla Pak, Türk Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Koçak, City of Linden Meclis Üyesi Alfred Muhammed, Süryani Toplum Lideri Cebrail Akyön, TASC Eski Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, ODTU Mezunlar Derneği Temsilcisi Faysal Yıldız ve Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed Khairullah gibi isimler de iftar programına katılım sağladı.

Türkevi'nde iftar programı, TADF Başkanı Gülay Aydemir'in açılış konuşmasıyla başladı.

Sunnyside Mimar Sinan Camii İmamı Muhammet Sönmez Bayraktar’ın ezan ve dua okumasıyla oruçların açılması sonrasında Başkonsolos Reyhan Özgür ve Büyükelçi Sedat Önal'ın da konuşma yaptığı iftar programında, dansçı Barış Akarsu ve Victor Sydorovych tarafından muhteşem bir Sema gösterisi sunuldu.

Sanatın ve kültürün buluşma noktası olan iftar programında, New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu Başkanı İbrahim Yazıcı ve asistanı Kutay Menfurat tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sergilendi. Özellikle çocukların keyifli vakit geçirmesi için sandalyelerin perdenin önüne çekilerek özel bir düzenleme yapıldı.

Büyükelçi Sedat Önal ve eşi Figen Önal, Başkonsolos Reyhan Özgür ve eşi Ceren Özgür, TADF Başkan Vekili Zuhal Özgül, Amerika Türk Kadınlar Birliği Başkanı Berna Gürdal, Karşıyaka USA Başkanı Gül Cengizay gibi isimler, Türk kültürünün ve birlikteliğin önemine vurgu yapmak amacıyla bir araya geldi.

TADF tarafından düzenlenen bu iftar programı, Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA)

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