Başlık: BAE’de Balistik Füze Enkazı Caddeye Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tarih: Mart 26, 2026

BAE / TEKHA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen bir balistik füzeye ait parçaların yerleşim yerine düşmesi sonucu can kayıpları yaşandı. Sweihan Caddesi'ne düşen enkaz parçaları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hava Savunma Sistemi Füzeyi İmha Etti

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, kentin hava savunma sistemlerinin yaklaşan bir balistik füzeyi başarılı bir şekilde engellediği duyuruldu. Ancak imha edilen füzeden kopan parçaların cadde üzerine düşmesi, sivil kayıplara ve maddi hasara yol açtı. Medya Ofisi, olaya ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:



"Hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi havada başarılı bir şekilde imha etmesinin ardından Sweihan Caddesi'ne düşen enkaz parçalarıyla ilgili yetkililerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı ve caddedeki çok sayıda aracın hasar gördüğü aktarıldı."

Resmi Kaynaklardan Bilgi Alma Çağrısı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik ve ilk yardım ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yetkililer halkı dezenformasyona karşı uyardı. Yapılan açıklamada, yeni gelişmelerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:



"Halka yalnızca resmi kaynaklardan bilgi almaları ile asılsız söylentiler ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu."

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, caddedeki araçlarda oluşan ağır hasar ve bölgedeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.



HABER KAYNAK:/TEKHA