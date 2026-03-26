Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezleri (AKEM), sınava hazırlanan öğrencilere planlı ve disiplinli bir eğitim süreci sunuyor. Haftanın dört günü ders, Cuma günleri deneme sınavı ve hafta sonu etüt programlarıyla öğrencilerin akademik gelişimi yakından takip ediliyor.

Bütünsel Hazırlık Modeli: Ders, Deneme ve Etüt

Öğrenciler haftanın ilk dört günü derslere katılıyor, deneme sınavlarıyla seviyelerini ölçüyor, etütlerle eksiklerini tamamlıyor. Deneme analizleri ve birebir destek, başarıyı doğrudan etkiliyor.

Öğrencilerden Başarı ve Memnuniyet Mesajı

Düzenli program sayesinde netlerde artış gözlemleniyor. AKEM'de eğitim alan öğrenciler, sistemli çalışmanın sınav başarısına doğrudan yansıdığını ifade ediyor.

Başkan Tutdere'ye Teşekkür Mesajı

Öğretmen ilgisi ve rehberlik desteğinin başarılarında belirleyici olduğunu belirten öğrenciler, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

Elif Nur Balta: 'Düşük netlerle başladım, hocalarımızın birebir ilgisiyle netlerim ciddi oranda yükseldi.'

Mehmet Ercemal: 'AKEM'de disiplin kazandım, burası sadece bir kurs değil, her sorunumuzda yanımızda olan bir aile.'

İrem Deniz: 'Dershane disiplini ve koçluk sistemi, evde odaklanamayan biri olarak bana büyük avantaj sağladı.'

Mahmut Turan: 'Öğretmen kalitesi ve sınav analizleri bizi ileri taşıdı. Başkanımıza minnettarız.'

Kaynak : PERRE