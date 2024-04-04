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Buna göre MGK bildirisinde şu husulara dikkati çekildi:

MGK'da yapılan görüşmelerde alınan kararlar bildiri halinde kamuoyuyla paylaşıldı.

1 terörist Habur'da teslim oldu!

1 terörist Habur'da teslim oldu!

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