Kahramanmaraş'ta tarhana üreticileri, Ramazan Bayramı'na özel olarak cips tarhana üretimi gerçekleştirdi. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat tarihli depremlerde hasar gören iş yerlerini ve makinelerini yenileyen üreticiler, devlet desteğiyle açık havada bayrama özel cips tarhana üretimine başladı.

Maraş cipsi olarak da bilinen tarhana, aroma ve katkı maddesi kullanılmadan, yoğurt, dövme, su ve baharatlarla tamamen doğal ve dayanıklı bir şekilde üretiliyor. Bu özelliğiyle tercih sebebi olan tarhana, yurt dışından ve içinden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. Üreticiler, tarhana kilosunu 300 lira, firik tarhanayı ise 200 liradan satışa sunuyor. İhracat sezonunun açıldığında ise cips tarhanası, Kanada başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Tarhana üreticisi Yılmaz Terliksiz, özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin bayramda cips tarhana taleplerine yetişemediklerini belirtti. Normalde tarhana sezonunun Mayıs ayında olduğunu ancak Ramazan Bayramı'na özel olarak cips tarhana ürettiklerini söyleyen Terliksiz, tarhananın içeriğinde yoğurt, dövme ve kekik bulunduğunu, üretimlerini hijyenik bir ortamda Ahir Dağı eteklerinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak : PHA