Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yerleşkesinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, miniklerin heyecanının doğaya hayat verdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde oyunlar oynayacağı, nefes alacağı yeşil vatanımızın birer parçası olacak."



"Yarının Teminatı Çocuklar, Yeşil Vatanın Parçası"

Orman Haftası vesilesiyle gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada, geleceğin teminatı olan çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Yumaklı, minik yavruların neşesinin dikilen fidanlara "can suyu" olduğunu dile getirdi. Etkinlik, çocuklara doğa sevgisi aşılamak ve orman varlığının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.



