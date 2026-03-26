Adıyaman'da, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, bakımı, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla alınması gereken tedbirler titizlikle değerlendirildi. İl genelinde yürütülen mevcut çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik kalıcı ve etkin çözümler üzerinde duruldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'Can dostlarımızın daha güvenli bir yaşam sürmesi için el birliğiyle, ortak akıl ve güçlü sorumluluk anlayışıyla çalışmalarımız artarak devam edecektir' dedi.

